Salut à tous,J'espère que vous allez bienJe vous partage ma toute dernière découverte sur la démo de Shinobi - Art of Vengeance ! Mine de rien entre lui et Ninja Gaiden Ragebound, on est gâté niveau platformer ninja cet été !La démo est dispo partout et le jeu final sortira le 29 août !Je vous laisse découvrir ça en vidéo et me donner votre avisBon visionnage !