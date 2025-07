Gros coup pour Atari en ce mardi, les anciens français d'Infogramme ayant repris le nom d'Atari, en procédant au rachat à hauteur de 82% du groupe suédois Thunderful Group composé de plusieurs filiales dont des éditeurs et des studios de jeux vidéos.Une fois la transaction validée, Atari sera en possession des studios Coatsink, Early Morning Studio, Studio Fizbin, Thunderful Development AB (SteamWorld), Thunderful Publishing AB, To the Sky, Rising Star Games (éditeur, ayant notamment édité des jeux Marvelous en Europe) et Robot Teddy (agence de consultation pour les développeurs, ayant bossé sur Among Us VR). Atari prendra également possessions des IP du groupe dont SteamWorld ou encore Lost in Random.Dans la foulé, Thunderful a annoncé un plan de restructuration de l'ensemble de ses filiales...