Lie Of P est un excellent Souls-like et est bourré de qualité, inspiré du roman Carlo Collodi , Round8 Studio nous ouvre les portes sur un univers aussi captivant qu’énigmatique, de son architecture des lieux passant par la mélancolie des marionnettes ravagé par la folie, on est tout de suite séduit par son univers.



On retrouve bien évidemment tout les ingrédients d’un Souls-like classique, nerveux par ces parades en passant par la nervosité de ces combats, Lie of P offre un large éventail de possibilité avec un système d’arme original combinant lame et poignée qui permet d’expérimenter a sa convenance les différentes armes proposée, le tout est grandement facilité par la clarté des menu, qui sont simple et efficace.



Si les bases d’un bon jeu semblent assez solides, son level design perd de son efficacité sur certaines zones qui manquent d’identité propre. Bien que son exploration soit tout aussi classique et que parfois la caméra fait des siennes, sa bande son reste beaucoup trop timide à mon goût, malgré une Ost assez élégante de son hub principal.



Lie Of P reste une très bonne proposition , profitant d’une bonne narration et de clin d’œil assez sympa sur Pinocchio, le titre se place parmi les meilleurs de sa catégorie.



Que nous réserve Round8 Studio pour son prochain jeu ? Une adaptation du Magicien d’Oz ? Une suite directe ? Mensonge ou Vérité ?

- La force de son univers et de sa DA- La ville de Krat sublimée par ces décors- Sa narration- Son hôtel et son ambiance- Son système d’arme et les améliorations du bras mécanique- Les boss- Son ost- Des menus simple et intuitif- Ni trop long ni trop court- La variété des ennemies-Un level design qui patauge dans certaines zones- Quelques soucis de camera- Gemini aurait pu servir a quelque chose- Une exploration très basique