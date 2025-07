Solarr the PC Master

Petite surprise agréable : un beau thème d'été qui permet à Cécile de se croire en bord de mer sans risque plutôt qu'en route dans sa Citroën tueuse. Oui, c'est beau avec un petit éclairage d'ambiance derrière.Alors que le Zen 2 de 2019 qui équipe nos consoles consomme un inquiétant 300 watts, tout porte à croire que les technos actuelles permettront de diminuer de moitié cette donnée sur les futures consoles (tout en maintenant voire améliorant les performances), et encouragée par ces normes gouvernementales qui ne finissent plus de s'imposer.En tant que porte-crotte du gouvernement, JE PROPOSERAI BIENTOT LE MALUS ECOLOGIQUE sur CONSOLES NEUVES ET d'OCCASIONS IMPORTEES, exemptées celles de plus de 15 ans.Je relaye un article de Génération-NT.PS5 : Sony teste un mode d'économie d'énergie qui réduit les performancesSony expérimente un nouveau mode "Power Saver" pour la PlayStation 5, permettant aux jeux compatibles de fonctionner avec une consommation d'énergie réduite. Cette initiative s'inscrit dans la démarche environnementale de la marque, mais implique une baisse des performances. Une mise à jour système testée en bêta ouvre également la voie à la connexion simultanée de plusieurs manettes DualSense.ps5La PlayStation 5, connue pour sa puissance brute, pourrait bientôt se montrer plus économe. Sony, via une mise à jour bêta de son système, révèle l'arrivée prochaine d'un mode "Power Saver". L'idée est simple : permettre aux jeux compatibles de fonctionner avec une consommation d'énergie moindre.Une initiative qui s'inscrit dans la durée pour le géant japonais, fidèle à son programme environnemental "Road to Zero". Mais attention, cette option ne sera pas sans contrepartie. Les performances des jeux seront revues à la baisse. Un compromis qui interroge et inquiète déjà la communauté des joueurs.Qu'implique ce nouveau mode "Power Saver" pour les joueurs ?Concrètement, l'activation du mode "Power Saver" permettra à votre PS5 de réduire sa consommation électrique sur les jeux qui le supportent. Shuzo Kikuchi, vice-président de la gestion des produits chez Sony Interactive Entertainment, l'a clairement expliqué : les performances seront "réduites".Cela signifie, par exemple, que le mode VR sera inaccessible. De plus, certaines fonctionnalités de jeu pourraient être limitées. Pour les titres non compatibles ou si le mode n'est pas activé, aucune baisse de performance ni de consommation ne sera observée.C'est donc un choix laissé au joueur, entre une expérience de jeu optimale et une démarche plus écologique. Un dilemme qui pourrait devenir courant, voire s'imposer à tous les joueurs dans les années qui s'annoncent, sous la pression des gouvernements.PS6 portable ?Ce mode préfigure-t-il une future console portable PlayStation ?Ce mode "Power Saver" n'est pas seulement une question d'écologie. Il alimente aussi de persistantes rumeurs concernant une console éventuelle PlayStation portable en préparation.La capacité de la PS5 à faire tourner certains jeux avec des spécifications réduites sur sa console de salon pourrait servir depour un appareil nomade. Ce mode pourrait ainsi préparer les développeurs à concevoir des titres avec différentes optimisations, à l'image de ce que fait déjà Microsoft pour sa Xbox Series S. Une stratégie qui prend tout son sens si Sony envisage réellement de se relancer sur le marché des consoles portables, offrant une expérience de jeu sur mesure, même en déplacement.ps5-project-qQuelles autres nouveautés apporte la mise à jour système de la PS5 ?Au-delà du mode "Power Saver", cette nouvelle bêta de la PS5 apporte une fonctionnalité très attendue. Une vraie bouffée d'air frais pour les utilisateurs : la possibilité de connecter une manette DualSense à plusieurs appareils simultanément.Fini les reconnexions fastidieuses ! Désormais, les joueurs pourront appairer jusqu'à quatre appareils (PC, Mac, téléphones mobiles) et basculer facilement de l'un à l'autre via la touche PS et les boutons d'action. Une véritable libération pour ceux qui naviguent entre différentes plateformes de jeu. Cette mise à jour, pour l'heure limitée à des participants invités dans certains pays, sera déployée globalement dans les mois à venir. Sony enverra un e-mail aux testeurs pour les guider.Foire Aux Questions (FAQ)Qu'est-ce que le mode "Power Saver" de la PS5 ?Le mode "Power Saver" est une nouvelle option pour la PlayStation 5. Son but ? Réduire la consommation d'énergie de la console en diminuant les performances des jeux compatibles. Cette fonctionnalité s'inscrit pleinement dans l'initiative environnementale "Road to Zero" de Sony. C'est un pas de plus vers une console plus verte.Le mode "Power Saver" affectera-t-il tous les jeux PS5 ?Non, le mode "Power Saver" n'affectera que les jeux PS5 qui prennent en charge cette fonctionnalité. Si un jeu n'est pas compatible ou si le mode n'est pas activé, les performances et la consommation d'énergie ne seront pas réduites.Quand la mise à jour système de la PS5 sera-t-elle disponible pour tous ?La nouvelle mise à jour système de la PS5, incluant le mode "Power Saver" et la connexion multi-appareils de la DualSense, est actuellement en phase bêta. Elle est réservée à un groupe limité de participants. Sony prévoit de la déployer globalement pour tous les utilisateurs dans les prochains mois. Patience !