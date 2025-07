Jeux Vidéos

Je me suis amusé à faire une petite approche au regarde de jeu comme Cyberpunk 2077, GTAV et les deux Assassin's Creed Origins et Odyssey ainsi que Ghost of Tsushima.Bref les jeux dit à mondes ouverts.Mon idée par de ce principe......Supposons que les jeux à carte ouverte ne soit pas vraiment à l'échelle et que les échelles de temps pour aller d'un point A à un point B soit plus réaliste en terme de temps. Que la carte comme on la vois est une carte distordu. Avec ça en tête. Combien de temps de manière réaliste il faut pour notre protagoniste pour faire toute les quêtes importante (principales et secondaires) ainsi que de romancer quelqu'un de manière réaliste ?Supposons que nos héros on besoins au moins de 8 heures + 2 heures supplémentaires pour faire le restes des besoins élémentaires que notre protag à besoins.Pour Night City par exemple dans Cyberpunk 2077 la ville est inspiré de Los Angeles / Tokyo dans la réalité ces villes sont immenses.Si la carte était à une échelle réaliste, les distances entre les lieux seraient multipliées (par un facteur de 5 à 10, selon les estimations, pour une métropole de plusieurs kilomètres carrés). Cela signifie que les trajets à pied ou en véhicule prendraient beaucoup plus de temps.Pour simplifier, supposons que les trajets à pied prennent 3 à 5 fois plus de temps, et les trajets en voiture/moto 2 à 3 fois plus longtemps qu’en jeu, pour refléter une échelle réaliste.Temps de jeu vs temps réaliste : Selon plusieurs sites, le temps moyen pour compléter :Quêtes principales : ~26 heures.Quêtes principales + secondaires importantes : ~60-80 heures.100 % (toutes quêtes, y compris mineures) : ~107 heures.Ces durées incluent les dialogues, combats, et explorations, mais les trajets sont compressés à cause de la carte distordue. Avec une échelle réaliste, le temps de trajet entre les quêtes doit être ajusté.Romance : Romancer un personnage (comme Panam, Judy, River ou Kerry) nécessite de compléter leurs quêtes secondaires spécifiques (environ 3 à 5 quêtes par personnage, chacune prenant 1 à 3 heures en jeu).En termes réalistes, une relation amoureuse nécessiterait du temps pour développer une connexion (rencontres répétées, interactions sociales, etc.). Cela pourrait être simulé par des temps d’attente ou des périodes de repos entre les quêtes.Activités et repos : Dans une simulation réaliste, V devrait prendre en compte le sommeil, les repas, et des périodes de repos. Supposons que V a besoin de 8 heures de sommeil par jour et passe environ 2 heures par jour pour les repas et autres besoins personnels.Les quêtes elles-mêmes (combats, dialogues, piratage) peuvent être effectuées en temps réel, mais les trajets et les temps d’attente (par exemple, attendre un appel pour débloquer une quête) doivent être ajustés.Environ 26 heures pour les quêtes principales (Actes 1, 2, 3, et l’épilogue, incluant Nocturne OP55N1 et les différentes fins).Ajustement pour l’échelle réaliste :Supposons que 20 % du temps de jeu (environ 5 heures) est consacré aux déplacements dans Night City (voiture, marche, fast travel désactivé pour plus de réalisme).Avec une échelle réaliste, ces 5 heures de trajet pourraient être multipliées par 2 à 3 (voiture) ou 3 à 5 (marche). Prenons un facteur moyen de 3, ce qui donne 15 heures de trajet.Le reste (21 heures) concerne les dialogues, combats, et cinématiques, qui restent inchangés en temps réel.Temps total ajusté : 21 heures (actions) + 15 heures (trajets) = 36 heures de temps actif.Repos et besoins quotidiens :Supposons que les quêtes principales s’étendent sur environ 2 semaines dans l’univers du jeu (une estimation narrative, car l’histoire est condensée). 14 jours x (8 heures de sommeil + 2 heures pour repas/repos) = 140 heures de besoins humains.Total réaliste pour les quêtes principales : 36 heures (actif) + 140 heures (repos) = ~176 heures sur 2 semaines.Les quêtes secondaires importantes (comme celles liées à Judy, Panam, River, Kerry, ou des quêtes comme Sinnerman ou The Beast in Me) prennent environ 30 à 50 heures selon le style de jeu.Ajustement pour l’échelle réaliste : Environ 30 % du temps (soit 9 à 15 heures) est consacré aux déplacements. Avec un facteur d’échelle de 3, les trajets prennent 27 à 45 heures. Le reste (21 à 35 heures) concerne les quêtes elles-mêmes (inchangées).Temps total ajusté : 21 à 35 heures (actions) + 27 à 45 heures (trajets) = 48 à 80 heures de temps actif.Repos et besoins quotidiens: Supposons que les quêtes secondaires s’étendent sur 3 à 4 semaines (car elles sont souvent entrelacées avec les quêtes principales et nécessitent des appels ou des temps d’attente).21 à 28 jours x 10 heures (sommeil + repas) = 210 à 280 heures.Total réaliste pour les quêtes secondaires importantes : 48 à 80 heures (actif) + 210 à 280 heures (repos) = ~258 à 360 heures sur 3 à 4 semaines.Romancer un personnage (par exemple, Panam avec Riders on the Storm et Queen of the Highway, ou Judy avec Pyramid Song) prend environ 5 à 10 heures, selon le personnage et les choix.Ajustement pour l’échelle réaliste :Les quêtes de romance impliquent souvent plusieurs rencontres espacées dans le temps. Supposons 2 à 3 heures de trajets en jeu, multipliées par 3 pour l’échelle réaliste = 6 à 9 heures de trajets. Les interactions (dialogues, scènes romantiques) prennent environ 3 à 7 heures, inchangées.Temps total ajusté : 3 à 7 heures (actions) + 6 à 9 heures (trajets) = 9 à 16 heures de temps actif.Temps réaliste pour une relation :Une relation réaliste nécessiterait plusieurs rencontres sur plusieurs jours ou semaines, avec du temps pour développer une connexion émotionnelle. Supposons 5 à 10 rencontres sur 2 à 3 semaines, avec des temps d’attente entre chaque rencontre (par exemple, 1 à 2 jours).Temps d’attente : 10 à 20 jours x 24 heures = 240 à 480 heures. Ajoutons 10 heures par jour pour sommeil et repas sur 10 à 20 jours = 100 à 200 heures.Total réaliste pour la romance : 9 à 16 heures (actif) + 340 à 680 heures (attente + repos) = ~349 à 696 heures sur 2 à 3 semaines.Quêtes principales : ~176 heures (2 semaines). Quêtes secondaires importantes : ~258 à 360 heures (3 à 4 semaines). Romance : ~349 à 696 heures (2 à 3 semaines, pouvant chevaucher les quêtes secondaires).Chevauchement : Certaines quêtes secondaires et la romance peuvent être effectuées en parallèle des quêtes principales, réduisant le temps total.Supposons que V optimise son emploi du temps sur environ 4 à 6 semaines (28 à 42 jours).Temps actif total : 36 (principales) + 48 à 80 (secondaires) + 9 à 16 (romance) = 93 à 132 heures.Temps de repos/attente (en supposant un chevauchement partiel) : 28 à 42 jours x 10 heures (sommeil + repas) = 280 à 420 heures.Total réaliste : 93 à 132 heures (actif) + 280 à 420 heures (repos/attente) = ~373 à 552 heures sur 4 à 6 semaines.Dans un scénario réaliste, où la carte de Cyberpunk 2077 est à une échelle non distordue et où V doit gérer des trajets plus longs, du repos, et une progression narrative crédible pour une romance, il faudrait environ 373 à 552 heures (soit environ 15 à 23 jours de temps réel si V travaille 24/7, ou 4 à 6 semaines avec sommeil et repos) pour compléter les quêtes principales, les quêtes secondaires importantes, et romancer au moins pour un personnage.Donc on peut imaginer que même si pour nous, il nous faut pas longtemps pour finir le jeu. Pour le personnage principale pour n'importe quel jeu à monde ouvert il faut s'imaginer que leur aventure à durer plus longtemps en terme de mois.Pour GTAV avec la même approche on est sur 4 à 5 semaines, Pour Origins et Odyssey, 6 semaines pour le premier jeu et 8 à 9 semaines pour le second.Avec ce petit exercice ça met en perspective la durée dans l'univers de nos héros et le temps pour eux d'avoir réalisés leurs objectifs principaux de manière réaliste.Et tenez pour finir Aloy dans Horizon si on fais le même exercice il lui aura fallu 12 semaines pour compléter ses grands arc narratifs et aller je met 1 semaine supplémentaire entre la fin du premier jeu et le début du second. Donc 13 semaines.J'espère que ce petit billet délire vous aura amusez autant qu'à moi de le faire