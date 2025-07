July 18: Valve made a statement regarding this issue to GamingOnLinux:



"We were recently notified that certain games on Steam may violate the rules and standards set forth by our payment processors and their related card networks and banks. As a result, we are retiring those games from being sold on the Steam Store, because loss of payment methods would prevent customers from being able to purchase other titles and game content on Steam. We are directly notifying developers of these games, and issuing app credits should they have another game they’d like to distribute on Steam in the future."

18 juillet : Valve a fait une déclaration à ce sujet à GamingOnLinux :



"Nous avons récemment été informés que certains jeux sur Steam pourraient violer les règles et les normes établies par nos processeurs de paiement et leurs réseaux de cartes et banques. En conséquence, nous retirons ces jeux de la vente sur le Steam Store, car la perte des méthodes de paiement empêcherait les clients d'acheter d'autres titres et contenus de jeux sur Steam. Nous informons directement les développeurs de ces jeux et leur accordons des crédits d'application s'ils souhaitent distribuer un autre jeu sur Steam à l'avenir".

Au vas où vous auriez raté la news (comme moi, mais je suis tombé dessus ce matin sur un site anglais), steam a décidé de bannir tous les jeux dit porno ou comme dit "certain kinds of adult-only content".Il y a qqs années, steam avait introduit ces jeux, soulevant une controverse pour certaine, une ouverture pour d'autres.Sauf qu'ici, marche arrière toute, les jeux dit à contenu adulte uniquement sont bannis. Volonté de leur part ?Et ben pas vraiment, en fait la raison est toute simple :J'avais pas envie de traduire (car oui je comprends l'anglais, fin je me débrouille au point de pouvoir discuter en anglais assez correctement) donc ici, merci deeplVous n'aviez peut-être pas vu l'info passé mais il y a qqs temps, qqs personnes sur le site avait informés qu'au japon visa et mastercard avaient fait en sorte que ce n'était plus possible de payer des jeux hentais et avait je pense même forcé à vouloir fermer des sites (faudrait confirmer pour la fermeture des sites). Ca avait été même au point que le gouvernement allait s'en mêmer.Vous l'avez compris si vous n'avez pas compris l'anglais mais ici, si steam retire ces "jeux", c'est à cause des moyens de payements.Et là, on entre dans une dérive dangereuse, le dit dicta des moyens de payement sur vous et votre façon d'acheter. Ainsi il indique que clairement, vous pouvez ou pas acheter certains jeux. Le pire est toute les dérives que ça pourrait entraîner à l'avenir.Par exemple, le contenu queer est catégorisé explicite, les développeurs de la communauté lgbtqia+ risquent donc d'être touché aussi dans un avenir proche.On pourrait se demander ce que va advenir les jeux contenant des romances dit adultes, ou des visuels ou contenus explicites comme on a pu le voir dans les jeux dit normaux.On pourrait se dire que ce n'est pas une scène adulte à la the witcher, des cartes comme the witcher 1, ou alors les fameuses madames qui travaillent le soir dans les gta qui vont être touché mais si ça commence déjà à dicter sur ce qu'on peut acheter, les risques de déviances et de censure sur la liberté créative des gens est bien réel.On aurait pu penser que les moyens de payement demande la justification explicite de l'âge par exemple, mais ce n'est clairement pas le cas. Qu'est-ce que ce sera ensuite ?(attention, ceci est une news, merci de ne pas venir faire de débats sur vos idéaux politiques qui n'auront aucun rapport sur la news.)