alors sachez que pour le coup j'ai quand même vérifié tellement c'est WTF.Car la vidéo avec l'IA on a de plus en plus de mal à croire quoi que ce soitLe jouet le plus dangereux de l'histoire est le « Laboratoire d'énergie atomique pour enfants », contenant de l'uranium 238 radioactif.Il a été vendu aux États-Unis dans les années 1950 : le kit comprenait des tubes à essai contenant du véritable minerai d'uranium (les auteurs assuraient que, selon les instructions, il n'y avait aucun risque de radiation), un compteur Geiger et d'autres dispositifs permettant des « expériences passionnantes ».Il a pu être commercialisé en raison de l'absence de normes de sécurité strictes pour les jouets, mais en raison de la crainte des radiations et de son prix élevé, les ventes ont échoué.En cherchant on apprends qu'en fait le kit ne contient pas d'uranium proprement dit d'une part, et d'autre part les éléments présents dans la boite, même s'ils sont radioactifs, sont de « petites sources radioactives » qui ne présentent pas de danger dans des conditions normales d'utilisation...en gros ne pas avaler.