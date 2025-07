J'ai pas vu traîner l'info, alors voilà.



Apparemment si vous utiliser pas le câble hdmi fourni avec la consoles (j'en ai pas eu l'idée, mais bon admettons), vous allez, ou risquer d'avoir des déconnections intempestifs des Joy con.

Un coup Il est là, un coup Il est plus là.



Il faut utiliser des câble hdmi haute intensité, vitesse, enfin le meme type que celui de la switch2 .



Car apparemment la switch2 pompe du jus par le câble hdmi (je savais pas que c'était possible).



Donc si vous utiliser un câble classique, ou celui de la switch 1, la consoles va souffrir d'un manque de tension, qui se traduit par des déconnections des Joy cons...

Nintendo est au courant

Et il recommande d'utiliser le câble fournis.



Donc bon c'est pas une défaillance de votre consoles



Voilà.