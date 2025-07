Rapidement se dirige t-on vers une vente d'Xbox?Changement de stratégie, communication bancale, purge...comme si une vente se prépare on épure la machine, on élague les branches qui dépasse.On fait le sale boulot parce qu'en fait Xbox va être vendu (ou plutôt un accord a déjà été trouvé et le client a des desiterata a respecter).La question vendu a qui?Un concurrent ou un éditeur du JV? Surement pas aucun n'a la surface financière pour se lancer dans un tel rachat qui serait considéré comme risqué.Eux iraient vers un rachat à la découpe "genre" comme Marvel l'a fait avec Sony, Universal, Fox...en fait il n'existe aujourd'hui pas 10 000 clients:Musk pour qui la situation actuelle n'est pas rose malgré qu'il doit être l'homme le plus riche du monde et le JV c'est un truc qui lui parle.Bezos a la surface financière mais voilà Amazon semble pas pousser fort l'expérience JV.Google mais eux ont essayé et devoir racheter un concurrent non d'autant que MS évitera aussi de son côté.Mais la réponse la plus probable et plus réaliste viendrait d'un rachat du fond d'état Saoudien, ils ont le fric pour racheter toute l'industrie si ils le voulaient, ils ont déjà investis esport, SNK, Niantic, Nintendo (et d'ailleurs ont revendus leurs part Nintendo), ont hésité pour Embracer...