Selon des personnes au courant du projet, les membres de l'équipe ont été informés de la nouvelle, qui intervient dans un contexte de licenciements importants chez Microsoft et Xbox , qui ont été officiellement annoncés mercredi.Les employés risquent de perdre leur emploi dans le cadre d'une restructuration plus large du développeur de Seas of Thieves, Rare , ont indiqué les sources.VGC a demandé à Microsoft de commenter cette histoire et la mettra à jour lorsque nous recevrons une réponse.En incluant sa phase de prototype, Everwild était en développement depuis plus d'une décennie, des développeurs anonymes indiquant qu'ils avaient eu du mal à définir une direction claire pour le titre, même après un récent redémarrage du projet.Rare a annoncé Everwild pour la première fois en novembre 2019 et a publié une autre bande-annonce en juillet 2020. Les mises à jour sur le jeu ont été rares dans les années qui ont suivi, à l'exception de l'insistance du patron du jeu, Phil Spencer , selon laquelle des « progrès » étaient réalisés sur le titre plus tôt cette année.