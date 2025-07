Voici les résultats opposant ces deux films Star Wars :url=https://goopics.net/i/3z1b51][/url]- SW La Menace Fantôme s'impose largement face à l'Attaque des Clones. De façon globale, c'est un bien meilleur film que le deuxième épisode qui est pour certains l'un des pire de la saga. Le combat contre Dark Maul et la course de module vous ont visiblement bien plu.L'attaque des Clones a été décrit comme une bouillie numérique du début à la fin. Même si l'enquête sur le Chasseur de Prime a plu à certains.Je remercie tous les membres qui ont permis d'établir ce classement et à bientôt pour un prochain Duel !

Who likes this ?

posted the 07/02/2025 at 09:39 AM by mrpopulus