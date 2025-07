Death Stranding 2 a une note utilisateur de 4,93 avec plus de 11 000 évaluations sur le PlayStation Store !Jeu le mieux noté sur le PSN à ce jour97 % des évaluations sont des 5 étoiles !Personnellement j'en suis à 15 heures de jeux, il est tellement au dessus du 1, moins difficile, moins laborieux, plus fun, les combats bien plus avancés au niveau infiltration et TPS que dans le prédécesseur !En espérant un 3eme épisode !