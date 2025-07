Des petits malins ont réussis(assez facilement) à brancher une Steam Deck sur le dock de la Switch 2.Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, les options comme le VRR fonctionne parfaitement(ainsi que le 4K 120HZ HDR).Alors que d'après Nintendo l'option n'est pas disponible avec la Switch 2 si vous jouez sur votre TV(avec le dock).Au moins cela prouve que ça fonctionne et qu'on aura sans doute cette option via une future mise à jour

posted the 06/30/2025 at 07:26 PM by ouroboros4