On a tous un jeu qui est notre madeleine de Proust, celui vers lequel on revient quand on a besoin d'une valeur sûre pour passer un bon moment.



De mon côté, c'est Skyrim. J'ai toujours la peur d'y retourner et que ce soit moins bien que dans mes souvenirs, mais c'est toujours aussi bon. D'autant plus avec quelques mods.



Et vous, c'est quoi ce jeu ?