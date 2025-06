Voilà, comme prévu je vais tenter de régénérer la batterie de ma switch2 pour augmenter la durée.



J'ai démarrer à 90%.

J'ai jouer à hitman pendant 1h50 , jusqu'à la que la batterie indique 5%.



Le dernier pourcentages, ça fait 15 minute qu'il dure.....



15 minute pour 1%, et elle est encore en fonctionnement.....



Il y a effectivement quelque chose qui cloche .





Perso je vais jusqu'à l'extinction de la consoles. Après je la recharge à 100%



Et après je la revide.



Et je recommence, 3 cycle complet ou 4...



Et je verrai si il y a du mieux.....



Et c'est la quel mets 1 heure avant de s'éteindre au dernier pourcentage.....