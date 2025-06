"La console portable Xbox de Microsoft aurait été récemment mise de côté, et j'ai entendu dire par des insider qu'elle était pratiquement annulée car la société se concentre sur la nouvelle plateforme logicielle de la Xbox. Je continue de penser que Microsoft nous proposera du matériel Xbox de nouvelle génération, mais je crois aussi fermement que nous verrons de nombreux appareils de fabricants de PC comme Asus qui seront également considérés comme des consoles Xbox de nouvelle génération.En effet, la plateforme Xbox de nouvelle génération est construite de manière ouverte, avec des appareils comme le ROG Xbox Ally et le Xbox Ally X. Ces ordinateurs de poche semblent être un test de marché pour la prochaine étape de Microsoft avec la combinaison de Windows et de la Xbox, et l'objectif de l'entreprise de transformer n'importe quel écran en une Xbox.""À long terme, je pense que Microsoft finira par résoudre ce problème grâce à l'émulation. Bond a créé une nouvelle équipe chargée de la préservation des jeux et de la compatibilité ascendante au début de l'année 2024, mais il y a des obstacles techniques et des problèmes de licence à surmonter avant que les jeux Xbox originaux, Xbox 360 et Xbox modernes puissent fonctionner en émulation sur un PC.En attendant que Microsoft soit prêt avec l'émulation, il comble les lacunes avec Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming en streaming. L'application Xbox de Microsoft sur PC affichera simplement vos jeux récemment joués, et vous pourrez alors y jouer, que ce soit en mode natif ou en streaming via le cloud. Microsoft a déjà fait tout le travail important pour les sauvegardes dans le cloud , ce qui rend l'expérience beaucoup plus transparente."