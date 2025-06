N'a pas pris une ride, quel plaisir de rejouer aux jeux Gamecube sur le bel écran de la console.J'ai fait quelques captures, rien que pour le plaisirLe mode 16/9 en plein écran est vraiment appréciable comme sur F-Zero GX, dommage que ce ne soit pas le cas pour The Wind Waker.Et vous, que pensez-vous du Switch Online Gamecube pour ceux qui ont testé ?Et question aussi pour les amateurs de Soulcalibur : Quel est votre main dans la série ? Personnellement hormis Link en guest, ça a toujours été Maxi. ^^

Who likes this ?

posted the 06/10/2025 at 03:35 PM by lightside