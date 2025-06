Je vois que le jeu est toujours prévu pour le 26 juin mais soit le site relaye peu les infos sur ce jeu (ce qui m'étonnerait assez) soit il y a une campagne marketing très maigre.

A moins que le gros de la campagne s'enclenche à partir du state of play ?

Ne trouvez vous pas étrange qu'il y ait aussi peu de communication ?

J'ai cru comprendre que le jeu avait décalé sa sortie pour ne pas affronter GTA 6 (qui du coup est décalé donc le changement de fenêtre de lancement n'est plus justifié).

Mais au final, était il judicieux d'éviter GTA 6 pour se retrouver dans le même mois de sortie que la Switch 2 qui va clairement bouffer toute l'attention ?

S'ils n'avaient pas bougé, avec le retard de GTA 6, Death stranding 2 aurait eu une vrai fenêtre de lancement pour être bien en vu.

Quoi qu'ils n'auraient pas été à l'abri d'un jeu switch non annoncé qui sortirait dans cette période.



Trouvez vous ça normal le peu de com' pour un tel jeu ?