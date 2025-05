Yo mina,Nintendo est souvent associé à l'innovation ludique plutôt qu'à la puissance brute. Pourtant, certains jeux ont su exploiter au maximum le potentiel technique des consoles de Big N. Voici notre sélection des 10 titres qui ont fait transpirer les circuits imprimés, avec une touche d'humour et de nostalgie car depuis la N64 à la Switch.10. Doom (Switch, 2017)- Pourquoi ça pousse la console ?Portage ambitieux d’un FPS nerveux en 60 FPS sur un hardware portable. Le moteur id Tech 6 a été compressé comme jamais.- Note moyenne presse : 79/100- Succès commercial : Plus d’un million d’exemplaires sur Switch- Fun fact : Les développeurs ont utilisé les "démons" de la compression pour faire rentrer tout ça dans une cartouche.9. Metroid Dread (Switch, 2021)- Pourquoi ça pousse la console ?Graphismes en 2.5D détaillés, animations fluides et une ambiance oppressante! Ma petite Samus a du transpirer dans sa petite tenue moulante.- Note moyenne presse : 88/100- Succès commercial : 3 millions d'exemplaires vendus- Fun fact : Premier jeu original en 2D de la série Metroid depuis 19 ans.8. The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch/Wii U, 2017)- Pourquoi ça pousse la console ?Monde ouvert gigantesque, physique réaliste et liberté totale d'exploration.- Note moyenne presse : 97/100- Succès commercial : Plus de 30 millions d'exemplaires vendus- Fun fact : Le jeu a été développé simultanément sur Wii U et Switch.7. Bayonetta 2 (Wii U, 2014)- Pourquoi ça pousse la console ?Combats frénétiques, effets visuels spectaculaires (pas que physiquement) et animations fluides.- Note moyenne presse : 91/100- Succès commercial : 1 million d'exemplaires vendus- Fun fact : Nintendo a du financr le développement du jeu, trop impatient de revoir Bayonetta.6. Xenoblade Chronicles X (Wii U, 2015)- Pourquoi ça pousse la console ?Un monde ouvert massif, des mechas pilotables et des temps de chargement impressionnants pour la Wii U.- Note moyenne presse : 84/100- Succès commercial : 1 million d'exemplaires vendus- Fun fact : Utilise un système de streaming de données pour charger les maps, oui GTA3 le faisait déjà5. Super Mario Galaxy (Wii, 2007)- Pourquoi ça pousse la console ?Gravité innovante, niveaux sphériques, gestion de la gravité et une bande-son orchestrale.- Note moyenne presse : 97/100- Succès commercial : 12,8 millions d'exemplaires vendus- Fun fact : Chaque niveau est conçu autour d'une mécanique gravitationnelle unique.4. The Legend of Zelda: Twilight Princess (Wii/GameCube, 2006)- Pourquoi ça pousse la console ?Un monde vaste, des graphismes sombres et une direction artistique mature.- Note moyenne presse : 95/100- Succès commercial : 8,85 millions d'exemplaires vendus- Fun fact : Sorti simultanément sur Wii et GameCube.3. Resident Evil 4 (GameCube, 2005)- Pourquoi ça pousse la console ?Graphismes réalistes, animations fluides et une caméra révolutionnaire à l'épaulé jetée.- Note moyenne presse : 96/100- Succès commercial : 1,6 million d'exemplaires sur GameCube- Fun fact : Porté sur presque toutes les plateformes après son lancement mais les pulparts sont des downgrades.2. Metroid Prime (GameCube, 2002)- Pourquoi ça pousse la console ?Environnements détaillés, effets de lumière dynamiques, immersion totale... dans le corps de Samus- Note moyenne presse : 97/100- Succès commercial : 2,8 millions d'exemplaires vendus- Fun fact : Le casque de Samus affiche les reflets de son visage dans certaines conditions.1. The Legend of Zelda: Ocarina of Time (N64, 199- Pourquoi ça pousse la console ?Monde ouvert, cycle jour/nuit, musiques orchestrales... Un chef-d'œuvre.- Note moyenne presse : 99/100- Succès commercial : 7,6 millions d'exemplaires vendus- Fun fact : Premier jeu à introduire le système de ciblage Z... qui a évolué en R3 dans les jeux de nos jours.ConclusionCes jeux ont non seulement marqué leur époque par leur gameplay, mais aussi par leur capacité à repousser les limites techniques des consoles Nintendo. Comme quoi, même sans teraflops ou DLSS, on peut faire des miracles avec du talent et un peu de magie avec leurs petits GPU.Mention spéciale pour Diddy Kong Racing, Star Wars Rogue Leader et Luigi Mansion quand même! Ils envoyaient du lourd à l'époque! Mais que voulez vous le top 10 ce sont les chouchoux et vous?