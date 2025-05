C’est lors d’une présentation financière de Shift Up, datée du 16 mai, que l’on a pu apercevoir une information particulièrement alléchante pour les fans de Stellar Blade. Alors que le studio sud-coréen faisait le point sur ses résultats récents, ses récompenses, ainsi que ses projets à venir, une slide a révélé ce qui ressemble fort à une confirmation du développement de Stellar Blade 2. En page 19 de la présentation, un graphique présente les plannings de plusieurs projets internes, notamment Goddess of Victory: Nikke, un mystérieux Project Witches, et bien sûr Stellar Blade. Sous cette dernière rubrique, deux mentions apparaissent : une "expansion de plateforme", et surtout, une "sequel". Ces deux éléments sont planifiés pour une sortie avant 2027, ce qui laisse entendre que la suite pourrait débarquer à tout moment d’ici la fin 2026.Rien d’officiel encore du côté des annonces publiques, pas de bande-annonce ni de déclaration tapageuse, mais les documents internes parlent d’eux-mêmes. Bien entendu, comme pour tout développement en cours, des retards ou des révisions de planning sont toujours possibles, mais le cap semble clair : Stellar Blade 2 est bel et bien sur les rails. Il ne reste plus qu’à attendre que Shift Up rompe enfin le silence avec une première présentation officielle.