Intégration de Steam/Epic dans le Microsoft Store



- Une nouvelle application appelée "Steam DF Beta" est apparue dans le Microsoft Store de Windows, permettant aux utilisateurs d'installer Steam directement à partir du magasin officiel.



- La boutique Epic Games est déjà intégrée de la même manière.



- Cela ne signifie pas que les consoles Xbox actuelles (Series X/S, One) utiliseront Steam de manière native, mais que Windows (et les futures Xbox basées sur Windows) offrira une expérience de téléchargement/installation plus facile.



Future interface de type console sur Windows



- Microsoft développe une couche de compatibilité ou "shell" pour donner à Windows une interface de type console (similaire au mode Big Picture de Steam), adaptée à la fois aux jeux sur PC et aux systèmes Xbox de nouvelle génération.



Émulation Xbox sur PC



- Un émulateur Xbox pour Windows (architecture x64) est en cours de développement. Il permettra aux utilisateurs de jouer à leur bibliothèque Xbox sur PC en émulant la console plutôt qu'en exécutant des ports PC natifs des jeux.

-Les sauvegardes et les succès resteront séparés entre Steam, Microsoft Store/Xbox et ne seront pas synchronisés automatiquement.



Rétrocompatibilité et titres "Pass-Through"



-Il n'est pas prévu d'ajouter de nouveaux jeux rétro-compatibles en plus de ceux qui sont déjà disponibles, mais le travail d'émulation permettra à l'ensemble de la bibliothèque Xbox de fonctionner sur PC.



Évolution du Game Pass



-Le Game Pass (y compris le PC Game Pass et Ultimate) restera une pierre angulaire stratégique et ne sera pas supprimé.



-De nouveaux paliers sont prévus : cloud-only, ad-supported (lol...) , PC-only, Ultimate, etc.



-Une restructuration des prix est imminente, ce qui entraînera probablement une augmentation des tarifs, en particulier pour le niveau PC.



Traitement des rumeurs et des questions-réponses



- Le créateur explique son approche : discuter librement des rumeurs ("spéculation amusante") mais signaler clairement lorsque quelque chose n'est pas confirmé à 100 %.



- Ils répondent aux questions sur des sujets tels que

Le transfert des bibliothèques Xbox vers les nouvelles consoles ("Phil Spencer a confirmé que oui")

L'émulation en ligne nécessitera-t-elle un abonnement (probablement pas, mais ce n'est pas clair)

Des titres tiers (par exemple, COD) lors de la prochaine présentation (on s'attend à ce qu'ils apparaissent)

L'achat sur Steam ou sur le Microsoft Store (préférence personnelle pour Steam)