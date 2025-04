Resident Evil Survive est un fan game RE à la sauce beat'em up rétro. C’est fun, c’est bourrin, et même si ça tourne un peu en boucle, on s’éclate à fond sans voir le temps passer si on aime bien le genre.La mise à jour 2.5 met un coup de projecteur sur les événements de Resident Evil Outbreak, avec l’arrivée de Cindy Fox parmi les personnages jouables.C’est malheureusement beaucoup trop court… (3 niveaux pour 3 nouveaux boss).Comme d’habitude, je vous partage la saison 2.5 en intégralité. Le lien pour télécharger le jeu est dispo sous ma vidéo maison : ça ne demande rien du tout comme ressource à votre PC, c’est gratuit, et c’est jouable à deux si vous avez deux manettes à brancher.Bon visionnage les amis.