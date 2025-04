Enfin réception d'hier, pas eu le temps de m'en occuper.Il est là enfin, presque 1 mois après sa sortie. Venus Vacation PRIMS: Dead or Alive Xtreme, le spin-off de Dead or Alive Xtreme orienté drague et management, lui même un spin-off de Dead or Alive, lui même un spin-off de Ninja Gaiden (oui j'aime beaucoup cette vanne). Je testerais ça dans la soirée. J'ai pris Sakura Wars que je ne trouvais nul part ainsi que DOA Dimensions sur 3DS, les 2 sont dans leur boites anglaise.Mes autres achats de ce début 2025 :Dans l'ordre :- The Witcher 2: Assassin of the Kings - Enhanced Edition (X360)- Super Street Fighter IV: Arcade Edition (X360)- Street Fighter X TEKKEN (X360)- Fire Emblem: Path of Radiance (GCN)- Pokémon XD: Le Souffle des Ténèbres (GCN)- Ganryu 2 (NS)- Little Dragons Café (NS)- Fire Emblem Warriors (NS)- amiibo Samus (Metroid: Samus Returns)- Dead or Alive Ultimate - Editon Collector (Xbox)- Shin Megami Tensei V (NS)- Vanquish (X360)- Rhythm Paradise (DS)- Donkey Kong: Jet Race (Wii)- SoulCalibur Legends (Wii)- Fairy Tail (NS)- Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (NS)- Cruis'n Blast (NS)- Granblue Fantasy: Relink (PS5)Tous sont d'occasion, sauf Xenoblade X DE et l'amiibo Samus.J'ai testé The Witcher 2 quelques heures, j'avais peur de ne pas m'y retrouvé niveau gameplay mais au final j'avais bien aimé. Concernant Street Fighter IV, je voulais la version Ultimate mais en mode boulet j'ai complètement oublié son existence quand j'ai pris la Arcade Edition. J'ai enfin Path of Radiance et Pokémon XD après toutes ses années d'attentes, pour au final les voir arriver dans le NSO de la NS2, mais content d'avoir les 3 Stadium-like Pokémon. J'ai aussi mit la main sur l'édition de Dead or Alive Ultimate avec Dead or Alive 1 et Dead or Alive 2 chacun sur disque, me manque vraiment plus qu'obtenir DOA5LR et DOA6.Fire Emblem Warriors, j'attendais une version définitive mais au final j'ai craqué et j'ai même pris les DLC, les temps change. Je l'ai terminé, c'est exactement comme le premier Hyrule Warriors : un bon Muso à l'ancienne mais un mauvais cross-over Fire Emblem dans le sens où on enchaine les scénarios très très très condensés d'Awakening, Fates et Shadow Dragon dans le monde de ce Fire Emblem Warriors littéralement. C'est une critique qui date déjà de 2017 mais il manque clairement des personnages comme Ike, Alm.Xenoblade X DE, je viens de le terminé en 100h, j'ai notamment rush la fin pour voir le nouveau contenu scénarisé. Ce nouveau scénario est largement au dessus du jeu de base, mais je suis un peu mitigé sur l'ensemble. Les qlurians ne sont pas exploités, surtout quand Monolith Soft a rajouté Neilnail (une nouvelle qlurian avec Celica) et ni elle ni Liesel ne joue au final un rôle même mineur durant les 3 actes du chapitre 13, et le mystère de la planète Mira (qui est confirmé être dans une dimension parallèle) est vite éclipsé par la menace des Ghosts. Mais la fin est vraiment émouvante et pose définitivement le sceau "Xenoblade" à un jeu qui manquait un peu de ça en 2015 sur Wii U. Je vais peut être spoiler pour certains en le disant ce qui suit, en tout cas maintenant on peut officiellement dire que Xenoblade X fait parti du multivers avec Xenoblade 1/2/3. Dommage que 10 ans après toutes les voix anglaises des personnages principaux sont de retour ici sauf celle de Vandham (Darin de Paul, remplacé par Gavin Hammon).Vanquish, j'avais déjà testé la demo et j'avais du mal à apprécié à l'époque, j'ai aussi la version PS4 avec Bayonetta mais je tenais à avoir la version d'origine sur X360. J'ai encore du mal à me faire au contrôle mais j'y ai déjà passé 2-3 heures dessus. Enfin, Granblue Fantasy: Relink, j'avais dis le vouloir sur PS4 mais j'ai finalement par flemme d'importer pris la version PS5 en occasion, et c'est bien la première fois que j'ai un jeu d'occasion avec les codes pour les contenus bons périmés (et certainement déjà utilisé).Je pense essayer de 100% Xenoblade X DE et après je retourne sur Final Fantasy 7 Rebirth.