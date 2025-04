Un petite vidéo pour comparer les version PS5 et PS5 Pro.En gros :-La version PS5 affiche une résolution dynamique de 1800 à 1620p. Avec parfois du 1440p-La PS5 Pro affiche du 2160p. Apparement pas de résolution dynamique, c'est bien du 4K natif-La PS5 Pro ajoute des améliorations anecdotiques à l'éclairage global, améliorant l'occlusion ambiante et les ombres de contact dans certaines zones, mais ce n'est pas significatifDans tous les cas, sur les deux supports, le jeu est magnifique et affiche du 60 fps et le Ray Tracing activé sans quasiment jamais bronché