Longtemps considéré par certains joueurs comme la réponse de Sony à Final Fantasy 7, le RPG culte The Legend of Dragoon n’aurait en réalité jamais eu cette ambition. C’est ce qu’a tenu à clarifier Shuhei Yoshida, ancien patron de SCE/SIE Worldwide Studios (désormais connu sous le nom de PlayStation Studios) et producteur du jeu, dans une interview accordée récemment à Kyle Bosman.Lors de cet échange, Kyle Bosman a évoqué l’idée populaire selon laquelle The Legend of Dragoon aurait été conçu pour concurrencer directement Final Fantasy 7, immense succès critique et commercial à sa sortie sur PS1. Shuhei Yoshida a immédiatement démenti cette interprétation, rappelant qu’aucune directive de Sony n’allait dans ce sens :Le projet a pris forme grâce à Yasuyuki Hasebe, ancien de Squaresoft ayant travaillé comme battle designer sur Super Mario RPG, qui avait rejoint les rangs de Sony à l’époque. Interrogé sur ses envies de création, Yasuyuki Hasebe aurait simplement répondu :Un souhait qui a suffi à enclencher la machine. Shuhei Yoshida reconnaît néanmoins avoir été impressionné par l’annonce de FF7 et son virage ambitieux vers la 3D avec des arrière-plans précalculés. Mais selon lui, l’équipe derrière The Legend of Dragoon était surtout « jeune et naïve » plutôt que guidée par une volonté de rivalité. Le budget conséquent de 16 millions de dollars et l’équipe de plus de 100 personnes sont venus naturellement, alors que Yoshida bénéficiait d’une grande liberté pour construire un studio interne solide chez Sony.Malgré cette mise au point, la comparaison entre les deux titres persiste encore aujourd’hui. Avec son héros aux cheveux en bataille, son antagoniste à la chevelure argentée et ses nombreux codes du JRPG, The Legend of Dragoon a souvent été vu comme un « clone » de FF7, à tort ou à raison.Sorti en décembre 1999 au Japon puis en juin 2000 en Amérique du Nord (et le 19 janvier 2001 en Europe), The Legend of Dragoon a dépassé le million d’exemplaires vendus, principalement sur le marché nord-américain.Reçu de manière mitigée par la critique à l’époque, il jouit aujourd’hui d’un statut culte auprès des fans de JRPG. Nombreux sont ceux qui rêvent encore d’un remake, d’autant plus que certains développeurs de Bluepoint Games ont déjà exprimé publiquement leur affection pour le jeu. L’espoir renaît également avec Clair Obscur: Expedition 33, dont le gameplay semble puiser son inspiration dans celui de The Legend of Dragoon.