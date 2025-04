Voici un nouveau personnage que j'ai écrits pour l'univers de Donjons & Dragons. Personnage que je ne jouerai certainement pas mais que j'ai pris plaisir à créer. La description visuelle que j'ai donné à l'IA fait plus de 700 mots.Milli, demoiselle de la race Fée, excellente couturière et herboriste, maitrisant la magie druidique.

Donjons et Dragons

Like

Who likes this ?

posted the 04/09/2025 at 06:08 PM by aozora78