Voici une nouvelle vidéo du jeu annulé HARMONY de Retro Studio.Içi le jeu est lancé et on peut voir des ennemis et un niveau in game (attention c'est encore loin d'être un jeu présentable)...mon avis même si le jeu est loin d'être finis, je dis bof un action aventure assez banal et le système de chant assez basique pourrait vite saouler.