Ben on pourrait clairement dire oui, vu qu'on trouve la console à 300 euros hors promo et ça peut descendre jusqu'à 200 euros en cas de forte promo et ça m'étonnerait que la hausse des tarifs douaniers l'impacte vu qu'il doit y avoir encore énormément de stock dispo, et c'est la machine à gamepass, qui reste la meilleure offre d'abo du marché.elle fait tourner de gros clients comme flightsim et cyberpunkson seul reproche étant qu'elle ne soit que digitale et sa rétrocompatibilité est essentiellement basée sur la one s, alors qu'elle est largement plus puissante que l'excellente one X, sans oublier qu'elle nécessite un effort supplémentaire des devs pour l'exploiter au mieuxEDIT : je vois dans les commentaires beaucoup parler du mode nomade de la switch, il existe des accessoires pour transformer la series S en console transportable, certes c'est pas nomade, mais au moins ça peut faire un tout-en-un pour jouer presque où l'on veut, du moment qu'il y a une prise à côté, et ça revient toujours moins cher que la switch 2 même avec l'écran à 200 euros en moyenne