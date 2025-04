Episode 01 de disponible sur prime

Amate Yuzuriha, une lycéenne vivant tranquillement sur la colonie spatiale Side-6, avant qu'elle rencontre Nyaan, une réfugiée de guerre faisant des livraisons clandestines, et de Shuji, un adolescent mystérieux pilotant le Gundam Rouge disparu il y a cinq ans de cela.



Après avoir pris contrôle du Gundam GQuuuuuuX, elle décide de prendre part à des "Combats de clans", à savoir des combats clandestins de Mobile Suits.

article a la va vite ...j'avais pas donné de retour sur le film mais c'était un gros 20/20 pour moi(artistiquement, techniquement tout, c'était hyper propre).C'est le gundam moderne que j'attendais, capable d'aller séduire des néopthytes et aussi les vieux fans de l'UC comme moi.Alors de ce que j'ai vu, la série ne commence pas comme le film "beginning" qui avait une première partie donnant beaucoup de contexte a l'univers.Un choix logique en soit parce que cette première partie est surtout la pour les fans de l'UC et ça ne serait pas un bon premier épisode si tu vise plus large.je ne sais pas comment ils vont diffuser ce contenu(peut être un épisode spécial) mais je suis très curieux.Bref bon visionnage et vive gundam.( les préco de plamo explosent)