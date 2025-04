Un coup d'œil rapide au chat YouTube sur le stream montre un déluge de plaintes sur le prix du passage de Nintendo à la nouvelle génération, qui comprend la Switch 2 à 449,99 $(469,00€) et, peut-être le plus controversé, le passage à 79,99 $(89,99€) pour Mario Kart World.Faut il attendre un retour en arrière par nintendo ?

posted the 04/03/2025 at 03:46 PM by beppop