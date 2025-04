Donjons et Dragons





Voici mon personnage futur pour Donjons et Dragons si celui que j'ai meurt ou disparait... ou pour une prochaine campagne.



Melissandrac, Prêtresse de l'ordre de la Grâce Absolue



http://i.imgur.com/pMXw9Lp.mp4









Voici mon personnage futur pour Donjons et Dragons si celui que j'ai meurt ou disparait... ou pour une prochaine campagne.

Née dans un oasis au pied d'une montagne, prêt d'un monastère, encore petit à l'époque, Melissandrac est devenue vers 25 ans, la Prêtresse de l’Ordre de la Grâce Absolue après réussie une épreuve dangereuse ou elle prouvait sa foi en offrant son corps et son esprit au soleil.Ses cheveux noirs ont alors vus des mèches dorées apparaitre et des écailles dorées ont remplacées les brûlures du soleil sur son corps lui permettant d'avoir une peau bien plus résistante et donc une défense sans armure (propre à la classe moine). Son bronzage est désormais ancré en elle et ne disparaitra plus. Enfin ses iris sont devenues rouges comme la braise. Toutes ses manifestations ont à nouveau confirmé la force des deux divinités draconiques qui veillent sur elle et le Monastère de l'ordre de la Grâce Absolue. Des cornes de dragons attendent le moment propices pour se réveiller, cela pourrait la tuer, alors elle s'y prépare physiquement, mentalement et spirituellement.Elle porte en elle l’équilibre fragile mais précieux de la Grâce et de la Loi. Élue par le Rite du Jugement du Soleil, elle incarne la lumière bienfaisante de Tamara et la rigueur implacable de Lendys, deux divinité draconiques dont les habitants du Monastère attendent le retour.Sa main gauche, douce mais puissante, offre guérison et réconfort à ceux qui en ont besoin, l'étreinte de Tamara... tandis que sa main gantée demeure un rappel constant de la justice implacable qui protège les innocents, le jugement de Lendys. Dans les murs sacrés du monastère, son titre est murmuré avec déférence. Car la Prêtresse de l’Ordre de la Grâce Absolue n’est pas seulement une guérisseuse ou une guerrière : elle est un symbole vivant de l’équilibre divin.Le Monastère de l'Ordre de la Grâce Absolue se dresse aujourd'hui fiérement est accueille diverse races vénérant les Dragons Tamara et Lendys. Une centaine de personnes dont des Nains, Elfes, Gnomes et Humains, vivent et participent à son extension. Le mélange de leurs connaissances, philosophiques, scientifiques et guerrières à permis au monastère de se défendre contre toutes sortes de menaces mais aussi d'agrandir les connaissances physiques et magique sur les médecines liées à leur foi.Sa créativité en peinture et en danse, ainsi que ses techniques de combats au corps à corps, compensent son manque d'érudition... quelque chose que sa fausse soeur jumelle, Seralyndrac, a hérité la plus intelligente et ingénieuse du monastère.Inspirations Grecques et Japonaises.Leur naissance a donner l'idée au monastère de créer des camps sur le groupe d'oasis au pied de la montagne. L'idée était là dès leur naissance mais la concrétisation du projet est arrivé longtemps après. Ce groupe de lieux de repos sont désormais nommés "Les Oasis de Grâce", des refuges pour les souffrants qui désirent être soignées ou mettre fin à leurs jours.Les techniques de combat de Melissandrac tournent autour de son agilité et sa foi. Sa force se concentre dans sa dextérité. Elle peut aggriper des créatures bien plus fortes qu'elle. Elle combat avec ses jambes et ses poings avec rapidité et réptition de manière dévastatrice.