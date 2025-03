Commencé ? Avec les tenues d'apparat vendues moyennant finance, non ?



Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas rédigé cet article pour que vous vous entredéchiriez la gueule même si je pense que ce n'est malheureusement pas évitable compte tenu de la fougue qui vous anime quand il est question du débat physique/non physique. Les deux présentent des avantages et des inconvénients. Le tout, c'est de savoir lesquels et vers quel côté penche la balance pour chacun.



Moi-même, j'ai tendance à être de nature pro physique bien que cela ne m'empêche pas d'acheter de plus en plus de jeux dématérialisé maintenant.



Du coup, le mieux c'est quoi ? Un mix des deux, non ?



Vers quoi va-t-on ? Une digitalisation complète ou le physique restera en vie quoi qu'il arrive vous pensez ?



Pour vous le format physique est plus contraignant que le format digital ou vice-versa ?



Je vous prie d'éviter de vous battez. Je veux simplement comprendre avec des mots simples.



Moi être un noob, ne l'oubliez pas.



Bonne soirée à tous.