De récents éléments indiquent que Valve pourrait bientôt rendre SteamOS accessible au public au-delà du Steam Deck. Un tweet récent de SadlyItsBradley, chef de projet XR et initié reconnu de l'industrie, vient renforcer cette hypothèse. En effet, des modifications récentes font référence à "Jupiter", le nom de code associé à SteamOS.https://x.com/SadlyItsBradley/status/1900419211266002972Les modifications de code suggèrent que SteamOS est en cours d’adaptation pour des appareils autres que la console portable propriétaire de Valve. Ces découvertes coïncident avec les annonces faites lors du CES 2025, où Valve a confirmé son intention de rendre SteamOS accessible aux fabricants tiers. Le premier appareil non conçu par Valve à intégrer SteamOS sera le Lenovo Legion Go S, dont la sortie est prévue pour mai 2025. SadlyItsBradley a également indiqué que Valve a récemment publié de nombreux commits en vue d’un déploiement public de SteamOS, avec un focus initial sur les PC portables.Personnellement, j'ai qu'une hate : supprimer Windows de mon poste pour installer Steam OS !