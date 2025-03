Serena et potentiellement Daya, la fille de Gley capturée et manipulée par les Vulgus. Serena et potentiellement Daya, la fille de Gley capturée et manipulée par les Vulgus.







Comme promis par Nexon le mois dernier, on a un nouveau livestream des développeurs pour présenter la seconde partie de la Saison 2 introduisant une nouvelle région ainsi qu'un nouveau légataire jouable Serena.Serena est une légataire avec un gameplay unique jusqu'à présent puisqu'elle peut voler après avoir rempli sa barre de compétence.La nouvelle région Secteur Sigma sera divisée en 2 zones d'explorations avec de nouvelles missions et nouveaux donjons, et elle sera accessible via un autre point d'accès dans Albion.La seconde partie de la Saison 2 arrive le 13 mars prochain, incluant donc Serena, le nouveau chien compagnon (labrador), un nouveau boss du néant ainsi que la nouvelle région Secteur Sigma et également avec son lot de nouveaux skins pour Gley et Hailey ainsi que le skin évolutif de Sharen (qui est badass).Durant le livestream, les développeurs ont également présenté de futurs contenus en particulier un premier visuels des futures skins. L'histoire annexe de Blair et sa version ultime arrive le 17 avril en même temps que d'autres améliorations dont l'ajout d'un système de badges. Le mode photo et les améliorations des physiques (notamment personnages féminins) arrivent eux d'ici le 22 mai prochain.Pour terminer, les versions PS4 et Xbox One de The First Descendant ne seront plus maintenues à jour. Si vous êtes concernés, vous avez jusqu'au 19 juin pour basculer sur les versions PS5, Xbox Series et PC.Le livestream en entier ci-dessous.