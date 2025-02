NetEase prévoit de supprimer davantage de studios de jeux All-Star et de se débarrasser de la majorité de ses équipes à l'étranger.Les coupes budgétaires ont déjà eu un impact sur les équipes, avec la fermeture de studios formés par des vétérans de l'industrie comme Untold Worlds, Jar of Sparks, Humanoid Origin, et des licenciements massifs chez Liquid Swords. Grasshopper Manufacture de Suda51, Nagoshi Studio, Quantic Dream pourraient faire partie d'une douzaine de studios confrontés à une fermeture potentielle s'ils ne parviennent pas à obtenir de nouveaux financements post-NetEase.

posted the 02/22/2025 at 12:00 AM by ouroboros4