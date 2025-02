Obsidian n'est pas vraiment réputé pour faire des jeux qui flattent la rétine, alors je sais pas pour ceux qui ont le jeu, mais moi sur Avowed je suis globalement bluffé de ce qu'ils ont fait. C'est très bien optimisé sur xbox, et certains endroits sont vraiment magnifiques (l'éclairage, la réflexion, la qualité des textures, etc) C'est moins le cas en mode 60fps sur Series X par contre, on perd forcément en qualité. Préferez le mode 40fps si vous pouvez.C'est assez inégal en revanche, des fois, c'est moins travaillé.J'ai fini la 1ere zone du jeu après plus de 25h de jeu, pour l'instant j'adore. Rien a jeter sur la map, le level design est inspiré, l'exploration avec des phases de plateforme/escalade vraiment cool, du loot sympa a récupérer, des combats bien nerveux, une montée en xp intéressante (je me focalise pas mal sur la magie) L'histoire est intriguante, des choix intéressant à faire...Par contre après avoir bien optimisé mon perso, je commence à rouler sur le jeu (difficulté normal), si vous jouez a des RPG type souls-like a la Elden Ring et compagnie, passez direct en difficile ou carrément la "la voie des damnées". Ce sera pour mon second run en ce qui me concerne