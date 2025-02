Plusieurs infos proviennent du site rpgsite.netIl manque sûrement encore des éléments non-dévoilés(n'hésitez pas à lire la preview) mais ça prometPour résumé :-Modèles des personnages et définition améliorés.Le Xenoblade le plus propre graphiquement des Xenoblade sur Switch.Le jeu tournera en 30 fps apparement.-Les personnages que vous deviez recruté sont déjà dans l'équipe et peuvent être changer à volonté via le menu(peu importe ou vous vous trouvez sur la carte).-Possibilité de changer l'heure à volonté peu importe l'endroit ou vous vous trouvez(sur WiiU ce n'était possible qu'a des endroits bien précis).-Il y aura des nouveaux personnages qui rejoindront votre équipe!-Niveau contenu pour l'histoire(qui sera directement intégrer dans le jeu).Donc pas de menu dédié de lancement comme sur les autres Xenoblade.-Les niveaux Blade et Points de divisions ont été supprimés.Les trésors n'auront plus besoin d'un niveau spécifique pour être récupérer et pourront être obtenu immédiatement!-FrontierNav a été optimisé pour fonctionner sur un seul écran(sur WiiU il était obligatoirement afficher sur l'écran du GamePad).-Les niveaux d'affinités entre les membres du groupe progresseront plus rapidement-Désormais les personnages qui ne sont pas dans l'équipe gagneront aussi de l'XP.Tout le monde sera désormais plus au moins au même niveau.-Les quêtes seront désormais plus simple à remplir(avec des suivis plus clair sur la carte).