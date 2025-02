Lors de ces dernières années chez Sony, Shuhei Yoshida a quitté son poste de responsable des studio first party au profit de Hermen Hulst, mais par choix.Dans cette interview accordée à GamesBeat, Shuhei Yoshida explique que Jim Ryan ne lui pas laisser choix et qu'il devait soit prendre le job ou quitter l'entreprise.

Like

Who likes this ?

posted the 02/18/2025 at 10:33 PM by roxloud