« En termes de qualité, nous nous tournons résolument vers les jeux AAA, car c’est de là que nous venons, le niveau de qualité de The Witcher 3. Il est certain que nos jeux ne sont pas aussi énormes en termes de contenu et d’heures de jeu, nous sommes un petit studio, c’est notre premier projet, donc nous construisons quelque chose de plus petit. Mais nous voulons construire quelque chose d’aussi robuste en termes de qualité, peut-être un peu plus court. »



«Comparer quelque chose à un mastodonte comme The Witcher, pour lequel nous visions plus de 100 heures, [...] c’est insensé. Si la taille est votre critère de mesure, alors oui, ce n’est pas la taille d’un AAA comme The Witcher. Mais je ne sais pas si la taille est la mesure, pour être honnête, parce qu’il y a des jeux AAA comme Call of Duty qui ne sont pas des campagnes de plus de 100 heures de jeu. Et je ne sais pas si quelqu’un les appellerait AA, ou indie.»

Dans un entretien avec GamesRadar+, Mateusz Tomaszkiewicz a déclaré qu'il souhaitait atteindre des standards de production comparables à ceux des jeux AAA, tel que The Witcher 3, tout en évitant de créer un jeu qui s’étendrait indéfiniment. Et d'après lui , il faudra prévoir entre 30 et 40 heures pour terminer le jeu.En attendant plus d'info cet été , le titre est prévu sur Ps5 , Xbox series et Pc.