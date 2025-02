Mauvaise surprise lors que je me suis rendu sur la fiche du jeu que j'attendais beaucoup et que j'ai eu la mauvaise surprise de voir son prix s'afficher avec la taxe next gen pour un remake. Soit 80 balles. Non mais franchement comment peuvent ils justifier ce prix là alors que techniquement c'est pas non plus foufou, une PS4 le fait tourner matin midi soir.