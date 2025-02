En période trouble, Blizzard tente de redynamiser Overwatch 2 avec un nouveau format de présentation et cette première présentation assez conséquente. Voici ce qu'il faut retenir.Une nouvelle mécanique de combat sera introduite dans Overwatch 2 : les bonus. Désormais chaque personnage pourra débloquer jusqu'à 3 fois au court d'une partie un choix entre 2 bonus offensif ou/et défensif qui pourront être décisifs. Ce nouveau gameplay sera ajouté dès cette Saison 15.Justement, la Saison 15 "Honor and Glory" ajoutera également une nouvelle fonctionnalité qui servira aux joueurs pro : les replays instantannés. Pour le mode compétitif, un système de vote pour choisir la map et exclure des héros sera également introduit dès la Saison 16.Annoncé il y a quelques temps, on a la confirmation du retour d'Overwatch 1 en tant que évènement temporaire (au même titre que les autres events), ce mode permettra de jouer en 6 contre 6 à l'ancienne. Et avec ça, on a le retour des lootboxLa Saison 16 "Dokiwatch" introduira un nouveau mode : Le Stade. Il s'agit du régulier "5 contre 5" mais avec le twist qu'à chaque nouvelle manche vous pourrez renforcer vos héros au moyen d'argents gagnés durant la partie précédente, comme augmenter attaque/défense, donner de nouvelles habilités comme voler dans les airs, etc.2 nouveaux héros ont été présentés.Ancienne membre de l'organisation d'Overwatch avant de devenir chasseuse de prime, Freya est une héroïne qui utilise une arbalète avec un pouvoir de glace et peut planer. Freya sera disponible gratuitement à la Saison 16, mais un essaie sera conduit au court de la prochaine saison.Quant au prochain héro, il n'arrivera pas avant la Saison 18. Pas d'information, si ce n'est qu'il maitrise l'eau.