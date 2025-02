Nouveau Duel et pour la première fois, sur la série Call of Duty ! 2 des épisodes les plus appréciés vont s'affronter, qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider !- L'un ou l'autre, pas les 2 et éviter de commenter si vous savez pas lequel choisir.- 1 ou 2 rappels dans la semaine pour les membres n'ayant pas encore votés et classement dans la foulée- Tout troll sera supprimé, et éviter de trop débattre dans les commentaires pour pas "polluer" lors de la recompte. Vous aurez tout loisir de le faire lors des résultats.- Voter c'est bien, mais dire pourquoi c'est encore mieux mais ce n'est pas obligatoireA vos votes et dans le calme !