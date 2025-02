disparaître.



Alors cette fois on apprends qu'Iron Galaxy, un studio connu pour son travail sur des titres tels que Metroid Prime Remastered, The Elder Scrolls V : Skyrim et Diablo III sur Switch, a confirmé qu'il avait licencié 66 membres du personnel de développement et de soutien.



Le studio a déclaré sur linkedIn que la décision a été prise pour « permettre notre survie à long terme ». Malgré cette perte, le communiqué précise également que l'équipe « restera intacte pour travailler avec les meilleures entreprises du monde sur les expériences les plus appréciées des joueurs ».



Pour l'instant, Iron Galaxy se concentre principalement sur les coéquipiers qui ont malheureusement été licenciés, et s'engage à les soutenir dans leur recherche de nouveaux rôles ailleurs.



Il a été confirmé qu'Iron Galaxy a participé au développement de Metroid Prime Remastered aux côtés du créateur original, Retro Studios. En outre, le jeu a bénéficié du soutien des équipes suivantes : Airship Images Limited, Atomhawk Design, CGBot, Gamesim Inc, Liquid Development, Original Force LTD, Shanghai Mineloader Digital Technology et Zombot Studio.



Cette nouvelle fait suite à la confirmation récente que le développeur de Fae Farm, Phoenix Labs, a licencié « la majorité du studio », et qu'une mise à jour sur ses jeux suivra à une date ultérieure.



Cette décision fait suite à une précédente vague de licenciements en mai 2024, au cours de laquelle « environ 140 » employés avaient été touchés. La nouvelle déclaration, publiée sur LinkedIn, mentionne que des mises à jour concernant Fae Farm et Dauntless seront fournies dans les semaines à venir, mais que l'objectif actuel est de « soutenir les personnes touchées par cette transition ».