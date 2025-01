Une présentation très simple voir trop légère même si en vérité en raison des insiders qui ont balancé leak sur leak, la découverte que tout était absolument vrai...donc déjà la présentation perdait tout effet de surprise.Mais bon si la console n'a rien a proposé comme le motion gaming, l'écran 3D, le gamelay astmétrique,etc alors voilà quoi...au final en vérité, il n'y avait rien de spécial à attendre du design.Tout au plus il y a encore la petite feature de joycon faisant office de souris. on attendra de voir si un ou plusieurs jeux lui seront dédiés.Elle s'appelle Switch 2 et en fait c'est vraiment ça quoi.c'est même vraiment que ça si on fait le blasé!La véritable attente va se faire au niveau des jeux et même si ce le Mario Kart qui a été montré n'a rien de fou visuellement, bah oui on sait que ce sera entre une ps4 et une ps4 pro, donc difficile de waouh quand on une ps45/ps5 pro qui existe .pourquoi l'event d'hier dans ce cas? Car le principe d'un ND classique c'est justement de mettre en valeur les jeux à venir...de Nintendo mais aussi des tiers. Ce que dit l'insider me parait bien curieux car dans ce cas Nintendo pouvait proposer un ND directement... à moins que donc l'hypothèse serait que Nintendo aurait reporter sa sortie justement pour pemrettre au tiers d'être prêt.enfin petite remarque concernant ce Mario Kart qui semble ne plus être en circuit fermé et avec le nombre élevé (semble t-il) de participant, cela m'a vaguement rapellé F-Zero 99...qui en fait a peut-être servi de test!online et nombre de joueur élevé.perso on verra pour le prix mais la présentation des jeux Nintendo et aussi du soutien des tiers va déterminer réellement le succès à moyen terme car franchement à court terme j'ai peu de doute qu'elle ne soit pas sold out au moins pour déjà pour sa première année. Seul le prix trop élevé pourrait me faire changer d'avis.La Switch a 8 ans pour beaucoup ce sera l'occasion de se payer une nouvelle machine d'autant qu'elle est retro compatible (laissant maintenant un gros doute sur le cross gen de certains jeu).