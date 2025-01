Isaac Oster, lead technical artist chez Jackalyptic Games (la première filiale du géant chinois NetEase aux Etats-Unis) annonce que le studio Counterplay Games, à l'origine de Godfall et Duelyst, n'existe plus :L'histoire retiendra (ou pas) que Counterplay Games s'est principalement fait "connaître" pour avoir dévoilé le premier jeu de la PS5 durant les Games Awards 2019.

Au cours des six derniers mois, notre projet a été accéléré grâce à l'aide des développeurs de Counterplay Games. Il est impossible de sous-estimer leur impact. Dès le premier jour, ils ont mis la main à la pâte comme s'il s'agissait de leur bébé. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de poursuivre notre partenariat au cours de la nouvelle année et le groupe a été démantelé.

