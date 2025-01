Sur Reddit et X, des utilisateurs fouilles les pages de la FNAC pour tirer des infos sur la Switch 2. Beaucoup de page de référencement font état de jeux qui seront annoncés sur Switch 2 avec aussi des prix (79 euros pour certains). Et aussi des prix potentiels de la console.

Like

Who likes this ?

posted the 01/09/2025 at 08:22 PM by liberty