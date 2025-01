Mes 2 premiers jeux de 2025Après Stellar Blade (où j'en suis à ma 3e run, notamment pour avoir les skins Noël...), j'ai enfin 2 des jeux PS5 qui m'intéressent le plus : Final Fantasy VII Part 1 et Part 2. Je prévoyais avant de jouer à l'original un minimum, mais bon ça sera pour une autre fois. A moi Tifa en bikini gnahahahaLe seul problème : Xenoblade X en fin mars, qui pourrait couper ma session si je ne l'ai pas terminé avant.Mon plan c'est d'avoir les Final Fantasy 1 à 12 sur Switch (il ne manquerait juste que FFIX je crois). J'ai déjà les 3 FFXIII sur Xbox 360, et me reste FFXV et FFXVI à avoir coté PlayStation.Mes autres achats de fin-2024 (septembre à décembre ) :- Tomb Raider I-II-III Remastered (NS)- Live A Live (NS)- Final Fantasy XII: The Zodiac Age (NS)- Ninety-Nine-Nights II (X360)- Mario&Luigi: L'Epopée Fraternelle (NS)- Persona 5 Tactica (NS)- Super Mario Party Jamboree (NS)Etant gros fans du chara-design de la Lara originelle, le collector de Tomb Raider est cool, vivement de voir si les remaster de IV-V-VI auront droit à une édition physique. Malheureusement pas fini cette compile, mais une fois que j'aurais Legend/Anniversary et Rise of the Tomb Raider je me ferais un gros marathon. Aussi pour l'anecdote : j'avais reçu un carton Amazon vide le jour de la livraison, j'ai pu intercepter le livreur qui n'avait alors aucun idée de pourquoi c'était vide. Après réclamation, Amazon m'avait renvoyé le collector en bonne et du forme, mais au final j'ai une version espagnole de la boite (triangle jaune en bas de la boite).J'ai commencé mais pas terminé FFXII et le dernier Mario&Luigi. FFXII, j'en suis encore au début, juste après les égouts où on récupère notamment Fran puis Ashelia. Mario & Luigi, c'est mon premier opus de la série, il l'est tombé des mains au combat contre les Goomba paumés où il est nécessaire de tous les tuer en 1 seul tour ou sinon ils reviennent à l'infini. J'ai pu passer au final, mais j'ai passé à autre chose, je le finirais une autre fois.