Une chronologie coréenne de The Legend of Zelda suscite des spéculations sur l’arrivée de Wind Waker sur Switch ( = on reste quand même loin d'un leak d'insider )



Donc des spéculations ont émergé en ligne concernant l'arrivée prochaine d'un The Legend of Zelda sur Nintendo Switch.



Le jeu en question n’est autre que The Legend of Zelda: Wind Waker, et cette rumeur a été alimentée par une source improbable : Nintendo de Corée.



Comme l’a détaillé @pikzel08 sur les réseaux sociaux, Nintendo maintient une chronologie officielle de la série The Legend of Zelda en ligne, disponible dans plusieurs langues, y compris le coréen.

Cette chronologie répertorie tous les jeux Zelda qui ont une traduction officielle en coréen sous leurs noms traduits, tandis que ceux qui n’en ont pas sont listés sous leurs noms anglais.



Pourquoi est-ce important ? Parce que le site officiel de Nintendo de Corée montre une chronologie de tous les jeux Zelda. Et systématiquement, les jeux ayant une traduction coréenne officielle utilisent leurs noms coréens, tandis que ceux qui n’en ont pas utilisent leurs noms anglais.



Avec une exception majeure : Wind Waker.

[Source : @pikzel08, 17 décembre 2024]



Étrangement, Wind Waker faisait exception à cette règle jusqu’à récemment. Il était répertorié avec un nom traduit en coréen, bien qu’il n’ait jamais reçu de sortie officielle en langue coréenne.



@pikzel08 a émis l’hypothèse que cela pourrait indiquer qu’un nouveau portage de Wind Waker est en préparation pour la Switch, avec une traduction coréenne officielle incluse. Cela serait similaire à ce qui s’est passé avec Hyrule Warriors, qui avait reçu une traduction coréenne lors de sa réédition sur Switch.



Ne vous emballez pas trop quand même, cela pourrait suggérer deux choses :



1– Ils avaient commencé à traduire Wind Waker en coréen pour la Wii U, mais cette version n’a jamais été publiée.

OU

2– Il existe en fait un portage de Wind Waker pour la Nintendo Switch, car Nintendo traduit systématiquement ses jeux en coréen, et cette information a accidentellement été révélée.

[Source : @pikzel08, 17 décembre 2024]



Je rajoute un 3- Un portage existe ( Windwaker a souvent et cité avec TP pour débarquer sur Switch ) mais Nintendo peut aussi avoir changé t ses plans et décidé de ne pas le sortir ...au profit de la Switch 2



il manque ZELDA WW ET ZELDA TP pour considérer que la boucle est bouclé sur Switch pour Zelda