Pour plonger dans l’univers de The Witcher en incarnant Ciri, il faut une voix qui puisse nous faire ressentir les émotions du personnage tant dans ses moments forts que dans ses moments de faiblesse tout au long de son périple. Et quoi de mieux qu’une voix familière pour nous accompagner ?



Ainsi, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous annonçons que @genevievedoang reprendra le rôle de Ciri dans The Witcher IV ! Merci pour cette superbe bande-annonce et vivement la suite !



Merci aussi à notre communauté pour tout son enthousiasme et sa passion lors de la mise en ligne de la bande-annonce en VO et en VF !

CD project confirme via son compte Instagram que Geneviève Doang célèbre doubleuse dans le jeu video sera de retour pour doublé Ciri en vf.