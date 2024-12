Le petit fan game qui mélange l'univers de Resident Evil a du beat em all vient tout juste de se mettre à jour avec les rajouts des évènements de Resident Evil 0 et de Resident Evil 2.Au programme, des nouveaux lieux, des nouveaux personnages jouables, des nouveaux monstres et bien sûr, des nouveaux boss.C'est super rigolo franchement, je vous partage ça avec du gameplay maison, bon visionnage.